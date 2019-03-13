Презентация смартфона будет проходить 19 марта, но до этого события новинка появилась в базе регуляторов, к тому же есть и тизеры новинки.

Как оказалось, смартфон Vivo X27 выйдет на рынок в трех модификациях, которые будут отличаться процессорами и объёмом ПЗУ.

Так, согласно официальным данным из тизеров, новый Vivo X27 получит 8 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенной.

Емкость аккумулятора составит 4 000 мАч. Будет реализована и быстрая зарядка 22,5 Вт, а также для модели предложат разъем USB-C.

Также известно, что на задней панели устройства расположится камера разрешением 48 Мп, но каким в ней будет главный модуль сейчас неизвестно.

Предполагается, что компания использует датчик Sony IMX586. Две версии Vivo X27 с разным объёмом памяти будут работать на процессоре Snapdragon 675, а третья модификация получит Snapdragon 710.

Стоимость последней составит 535 долларов, а самая доступная версия с процессором Snapdragon 675 получит ценник 475 долларов.