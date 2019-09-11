Смартфон Redmi Note 8 выйдет в продажу 17 сентября

Смартфон Redmi Note 8 Pro уже поступил в продажу и даже успел установить новый рекорд продаж.

При этом смартфон Redmi Note 8 выйдет в продажу только 17 сентября и будет оценен в 140 долларов, а пока он стал доступен для предзаказа.

За 140 долларов клиентам предложат модель с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. При этом аппарат будет представлен еще в версии 6/64 за 168 долларов и варианте 6/128 ГБ за 196 долларов.

Старт продаж 17 сентября состоится на китайском рынке, а на мировой рынок модель выйдет до конца месяца.