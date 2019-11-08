Смартфон Redmi K30 с 5G может дебютировать в декабре

Ранее стало известно, что Redmi K30 Pro будет представлен только в 2020 году, при этом Redmi K30 и его версия с поддержкой сетей пятого поколения дебютируют в этом году.



Недавно инсайдер Судханшу Амбхоре сообщил о предварительных сроках проведения презентации Redmi K30.

Если верить источнику, смартфон Redmi K30 может дебютировать уже в декабре этого года.

Также инсайдер подтвердил наличие в модели версии с 5G.

Работать аппарат будет на процессоре от MedIaTek. Еще известно, что в модели фронтальная камера расположится в вырезе экрана.