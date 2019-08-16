Смартфон Realme 5 с камерой на 64-Мп рассекречен на фото

Его презентация состоится уже через несколько дней, но до 20 августа в Сети распространили живые фотографии Realme 5.

Новинка становится интересной в связи с тем, что в ней заявлена 64-мегапиксельная основная камера. Сейчас аппарат известен под модельным номером Realme RMX1921.

На одном из фото демонстрируют информацию о файле, где указано, что его разрешение составляет 9216 х 6912 точек, а это почти 64 Мп.

Снимок создан с выдержкой 1/50 с, а камера имеет диафрагму F/1,8. Все подробности о смартфоне будут раскрыты уже 20 августа.