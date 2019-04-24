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Смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой приедет в Россию

24.04.2019 22:52

Компания OPPO представила свой новый смартфон Reno, который отличается от многих других устройств наличием необычного решения для селфи-камеры и отсутствием вырезов в экране.
Новинка будет представлена в черном и синем цвете, а на задней панели у нее предлагается пятое поколение защитного секла Gorilla Glass. В экране модели встроен сканер отпечатков пальцев, а сам экран получил диагональ 6,4 дюйма и занимает 93,1% от всей передней панели.

Выполнен он по технологии AMOLED, защищен стеклом Gorilla Glass 6 и имеет разрешение Full HD+. Фронтальная камера получила необычный модуль и будет выдвигаться при необходимости.

Механизм, по заявлению компании способен выдержать, 200 тыс. циклов открывания и закрывания. Вспышку для основной камеры разместили на тыльной стороне выдвижного модуля. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп, тогда как основная получила модули на 48 и 4 Мп.

Работает Oppo Reno на процессоре Snapdragon 710 и будет доступен в версиях 6/128 и 8/256 ГБ. Операционная система установлена Android 9 с фирменной оболочкой Color OS 6. За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 2675 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Представленный Oppo Reno является упрощенной версией обычного смартфона, так как последний будет работать на процессоре Snapdragon 855, получил большую диагональ экрана и тройную камеру с 10-кратным зумом.

Oppo Reno с необычной селфи-камерой приедет в Россию в следующем месяце. С 10 мая в нашей стране начнут прием заказов. Стоимость устройства составит 39 990 рублей минимум.

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