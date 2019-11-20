Смартфон Oppo Reno 10x Zoom выйдет в спецверсии с 12 ГБ ОЗУ

Смартфон Oppo Reno 10x Zoom выйдет в спецверсии с 12 ГБ ОЗУ20.11.2019 19:31
Презентация новой версии смартфона состоится 30 ноября.
Компания Oppo готовит к выходу новую версию смартфона Reno 10x Zoom, которая получит приставку к названию Special Edition.
В отличие от обычной версии смартфона спецверсия будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и выйдет в новом цвете Ocean Blue.
На рынке Малайзии новинка появится 30 ноября, а позднее ее продажи будут запущены и в других странах. О стоимости модели пока информации нет.
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