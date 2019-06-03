Смартфон Nubia Red Magic 3 возглавил рейтинг AnTuTu по итогам мая

Специалисты AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов по итогам мая, который серьезно изменился.

Теперь рейтинг возглавляет новый смартфон Nubia Red Magic 3. Этот аппарат заработал 380 921 балл. На второй строчке расположился ZTE Axon 10 Pro (376 916 баллов).

В тройке лидеров остался только один смартфон из лидировавших ранее и это Xiaomi Mi 9 Explorer Edition (376 092 баллов).

В первой пятерке расположился Xiaomi Black Shark 2 и обычный Xiaomi Mi 9.

В ТОП-10 самых производительных смартфонов в мае оказались следующие модели: OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro,Lenovo Z6 Pro, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+.