Смартфон Nokia 4.2 поступит в продажу только 14 мая

Презентация этого и нескольких других смартфонов от Nokia проходила еще в феврале на выставке Mobile World Congress.



При этом модель Nokia 4.2 поступит в продажу только 14 мая. В компании официально анонсировали старт продаж смартфона на середину мая, хотя изначально его запуск планировали в апреле.

Пока же новинка предлагается для заказа на рынке США, а на других рынках он появится в свободной продаже только 9 июня.

Напомним, что смартфон оснащен 5,71-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 439, аккумулятором на 3000 мАч и ОС Android 9 Pie.

Основная камера новинки получила два модуля на 13 и 2 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Для покупки Nokia 4.2 будет предлагаться в версии с 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ ПЗУ.

Стоимость устройства составляет 189 долларов минимум.