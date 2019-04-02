Смартфон Moto G8 уже показали на независимых рендерах

Смартфон Moto G8 уже показали на независимых рендерах02.04.2019 22:16
Презентация моделей Moto G7 состоялась около двух месяцев назад и смартфоны уже доступны для заказа.
При этом независимые дизайнеры решили продемонстрировать свое видение следующего Moto G8, работа над которым, вероятно даже не началась.
В результате художники создали компьютерную визуализацию, в котором смартфон имеет дизайн более похожий на линейку One.
Модели приписывают 6,2-дюймовый экран, а также «дырку» под селфи-камеру в экране.
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