Смартфон Moto G8 уже показали на независимых рендерах

Презентация моделей Moto G7 состоялась около двух месяцев назад и смартфоны уже доступны для заказа.



При этом независимые дизайнеры решили продемонстрировать свое видение следующего Moto G8, работа над которым, вероятно даже не началась.

В результате художники создали компьютерную визуализацию, в котором смартфон имеет дизайн более похожий на линейку One.

Модели приписывают 6,2-дюймовый экран, а также «дырку» под селфи-камеру в экране.

