Речь идет о модели смартфона 2019 года, который теперь имеет новую версию, представленную недавно компанией.

Смартфон Huawei Y7 Prime получил «кожаную» версию с 64 ГБ ПЗУ, а она будет предлагаться по предварительной стоимости около 220 долларов.

Специальная версия получила полное название Y7 Prime (2019) Faux Leather Special Edition.

В ней 6,26-дюймовый экран, процессор Snapdragon 450, основная камера с модулями на 13 и 2 Мп, а также селфи-камера с разрешением 16 Мп.

Отличается новинка наличием отделки корпуса искусственной кожей коричневого цвета.