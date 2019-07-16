Смартфон Huawei Nova 5 поступит в продажу 20 июля

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16 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Huawei Nova 5 поступит в продажу 20 июля

16.07.2019 13:48

Пока же компания объявила о старте приёма предварительных заказов на смартфон.
Для заказа просят внести предоплату в размере не более 15 долларов. При этом стоимость новинки составит 399 долларов, а в продажу смартфон Huawei Nova 5 поступит 20 июля.

В устройстве предложат новый процессор Kirin 810, а за его автономность будет отвечать аккумулятор на 3 500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки.

Экран модели 6,4-дюймовый с разрешением Full HD+. Основная камера получила четыре модуля на 48, 16, 2 и 2 Мп, а для селфи будет доступна 32-мегапиксельная камера. Для покупки Nova 5 будет доступен в версии 8/128 ГБ.

Huawei представила три новых смартфона

В продажу поступили смартфоны Huawei Nova 5i и Nova 5 Pro

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