Смартфон Huawei Nova 5 поступит в продажу 20 июля

Пока же компания объявила о старте приёма предварительных заказов на смартфон.

Для заказа просят внести предоплату в размере не более 15 долларов. При этом стоимость новинки составит 399 долларов, а в продажу смартфон Huawei Nova 5 поступит 20 июля.

В устройстве предложат новый процессор Kirin 810, а за его автономность будет отвечать аккумулятор на 3 500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки.

Экран модели 6,4-дюймовый с разрешением Full HD+. Основная камера получила четыре модуля на 48, 16, 2 и 2 Мп, а для селфи будет доступна 32-мегапиксельная камера. Для покупки Nova 5 будет доступен в версии 8/128 ГБ.