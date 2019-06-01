Смартфон Huawei Mate 20 Pro вернули в бета-тест Android 10 Q

После того как президент США Дональд Трамп запретил американским компаниям работать с Huawei прошло уже больше недели.

Сейчас многие ключевые партнеры не сотрудничают с Huawei, а среди первых, кто прекратил работать с китайской компанией стала Google.

Она закрыла доступ к Android, и после этого Huawei официально объявила, что уже несколько лет работает над собственной операционной системой ArkOS.

Ее презентация должна состоятся в октябре одновременно с показом Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Но не исключено, что выход собственной ОС состоится в 2020 году.

Недавно стало известно, что Huawei получила 90 дневную отсрочку, и возобновила работу с Android. После этого Huawei Mate 20 Pro вернули в список смартфонов, которые могут протестировать Android 10 Q.

Стоит отметить, что несмотря на санкции со стороны США компания Huawei продолжает работать и разрабатывать новую технику. Ранее «АСТЕРА» сообщала, что осенью будут представлены телевизоры под брендом Huawei.