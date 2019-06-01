Смартфон Huawei Mate 20 Pro вернули в бета-тест Android 10 Q

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Смартфон Huawei Mate 20 Pro вернули в бета-тест Android 10 Q

01.06.2019 18:58

После того как президент США Дональд Трамп запретил американским компаниям работать с Huawei прошло уже больше недели.
Сейчас многие ключевые партнеры не сотрудничают с Huawei, а среди первых, кто прекратил работать с китайской компанией стала Google.

Она закрыла доступ к Android, и после этого Huawei официально объявила, что уже несколько лет работает над собственной операционной системой ArkOS.

Ее презентация должна состоятся в октябре одновременно с показом Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Но не исключено, что выход собственной ОС состоится в 2020 году.

Недавно стало известно, что Huawei получила 90 дневную отсрочку, и возобновила работу с Android. После этого Huawei Mate 20 Pro вернули в список смартфонов, которые могут протестировать Android 10 Q.

Стоит отметить, что несмотря на санкции со стороны США компания Huawei продолжает работать и разрабатывать новую технику. Ранее «АСТЕРА» сообщала, что осенью будут представлены телевизоры под брендом Huawei.

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