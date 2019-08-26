Складной смартфон Samsung Galaxy Fold был представлен еще в феврале этого года и его продажи планировали начать еще в апреле этого года.



Однако позднее выяснилось, что устройство требует доработки и старт продаж не раз переносили.

Но похоже, компания исправила все недоработки и начала принимать заказы на новинку. Складной Samsung Galaxy Fold стал доступен для заказа в России и в других странах.

Его продажи в нашей стране стартуют тогда же, когда и на мировом рынке, а именно в сентябре. Оценен смартфон в 1 980 долларов или порядка 130 тыс. рублей.

Новинка оснащена 7,3-дюймовым экраном, а в сложенном состоянии для пользователя будет доступен 4,6-дюймовый дисплей. Работает модель под управлением Android 9.0, доработанном специально для гибкого смартфона.

Еще в аппарате есть сразу шесть камер, где в разложенном состоянии доступна основная камера как у Galaxy S10, а в углу предлагается две фронтальные камеры.

Еще одна селфи-камера будет на стороне маленького дисплея. Оперативной памяти заявлено 12 Гб, а встроенной – 510 Гб. В качестве процессора используется восьмиядерный чип, выполненный по 7- Нм техпроцессу.