Складной Samsung Galaxy Fold стал доступен для заказа в России

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Складной Samsung Galaxy Fold стал доступен для заказа в России

26.08.2019 19:44

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold был представлен еще в феврале этого года и его продажи планировали начать еще в апреле этого года.


Однако позднее выяснилось, что устройство требует доработки и старт продаж не раз переносили.

Но похоже, компания исправила все недоработки и начала принимать заказы на новинку. Складной Samsung Galaxy Fold стал доступен для заказа в России и в других странах.

Его продажи в нашей стране стартуют тогда же, когда и на мировом рынке, а именно в сентябре. Оценен смартфон в 1 980 долларов или порядка 130 тыс. рублей.

Новинка оснащена 7,3-дюймовым экраном, а в сложенном состоянии для пользователя будет доступен 4,6-дюймовый дисплей. Работает модель под управлением Android 9.0, доработанном специально для гибкого смартфона.

Еще в аппарате есть сразу шесть камер, где в разложенном состоянии доступна основная камера как у Galaxy S10, а в углу предлагается две фронтальные камеры.

Еще одна селфи-камера будет на стороне маленького дисплея. Оперативной памяти заявлено 12 Гб, а встроенной – 510 Гб. В качестве процессора используется восьмиядерный чип, выполненный по 7- Нм техпроцессу.

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