SK Innovation выпустила защитную плёнку для гибких смартфонов02.01.2019 21:14
Свой проект, который южнокорейская компания SK Innovation начала еще в 2016 году, представит в рамках выставки потребительской электроники CES 2019.
SK Innovation выпустила защитную плёнку для гибких смартфонов, а во второй половине этого года на коммерциализацию этого проекта будет направлено 36 млн долларов.
Полиимидная пленка получила название Flexible Cover Window и по заявлению производителя она способна выдержать несколько десятков тысяч циклов сгибания.
К тому же эта прозрачная пленка будет стойкой к царапинам.
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