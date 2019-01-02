Свой проект, который южнокорейская компания SK Innovation начала еще в 2016 году, представит в рамках выставки потребительской электроники CES 2019.



SK Innovation выпустила защитную плёнку для гибких смартфонов, а во второй половине этого года на коммерциализацию этого проекта будет направлено 36 млн долларов.

Полиимидная пленка получила название Flexible Cover Window и по заявлению производителя она способна выдержать несколько десятков тысяч циклов сгибания.

К тому же эта прозрачная пленка будет стойкой к царапинам.