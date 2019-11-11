Самый дорогой Huawei Mate 30 полностью распродали в первый день

Самый дорогой Huawei Mate 30 полностью распродали в первый день11.11.2019 22:20
Поступивший в продажу смартфон Huawei Mate 30 RS Porsche Design оказался очень интерес потенциальным покупателям.
Его продажи стартовали на китайском рынке, и в первый же день компания отчиталась о полностью распроданной запланированной к продаже партии.
Объём партии не раскрывается, но как известно, стоимость смартфона составляет 1 860 долларов. Аппарат отличается от обычной версии особым оформлением, а также наличием 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.
Также модель получила поддержку сетей пятого поколения. Для покупки предлагался черный и красный вариант устройства.
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