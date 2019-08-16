Самый дешёвый смартфон с 5G Vivo iQoo Pro дебютирует 22 августа

Компания Vivo официально анонсировала презентацию своего нового смартфона, оснащенного поддержкой работы в сетях пятого поколения.



Эта модель окажется самой доступной на рынке, в которой есть 5G. Самый дешевый смартфон с 5G Vivo iQoo Pro дебютирует 22 августа, о чем свидетельствуют официальные тизеры, распространенные самой компанией.

Уже достоверно известно, что в этом аппарате будет установлен процессор Snapdragon 855 Plus, а оперативной памяти предложат 8 или 12 ГБ.

Встроенной памяти в новинке окажется 128 ГБ минимум и 512 ГБ максимум. Экран смартфона получил разрешение 2340 х 1080 точек и диагональ 6,41 дюйма.

Основная камера будет с модулями на 48, 13 и 12 Мп, а для селфи предложат камеру с модулем на 12 Мп. Аккумулятор в Vivo iQoo Pro будет на 4 410 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт.