В компании Samsung рассматривают несколько вариантов гибких смартфонов. Один из них уже был представлен и является складным устройством, в котором механизм и экран оказались подвержены поломкам.

Впрочем, в Galaxy Fold уже доработали технологию и согласно последним данным его продажи стартуют уже в июле.

Между тем, Samsung запатентовала новое устройство, которое описывают как гибкий смартфон, но с возможностью увеличивать площадь экрана, выдвигая его.

Samsung запатентовала смартфон с раздвижным экраном, причем механизм может быть, как полуатоматическим, так и автоматическим и ручным.

В разложенном состоянии площадь экрана такого устройства увеличится не менее чем на 60 процентов.