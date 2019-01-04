Ранее предполагалось, что версий будет три, а позже говорилось и о четырех вариантах, при этом новые инсайдерские данные указывают на пять различных версий флагманской модели Galaxy S10.

Samsung выпустит флагманский Galaxy S10 в пяти различных версиях, где будет модель Galaxy S10 Bolt. Она станет эксклюзивным вариантом оператора Verizon и будет отличаться наличием аккумулятора повышенной емкости.

Младшая модель Galaxy S10 Lite будет с 5,8-дюймовым экраном и без выреза под фронтальную камеру.

К тому же в этом смартфоне сканер отпечатков пальцев будет на боковой панели, а камер будет всего три, где основная двойная.

Старшие версии, а это Galaxy S10 Bolt и Galaxy 10 5G будут отличаться наличием модуля 5G. Обе модели получат 6,7-дюймовый экран, двойную камеру для селфи, основную камеру с 4 модулями, а также керамические задние панели.

Еще будут в линейке устройства Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10+ с 6,1 и 6,44-дюймовыми экранами и тройной основной камерой. У первой модели фронтальная камера будет с двумя модулями, а у второй – с одним.