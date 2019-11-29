О новых моделях линейки Galaxy A появились подробности. Согласно данным источника, Samsung скоро представит смартфоны Galaxy A11, A31 и A41, проходящие под модельными номерами SM-A115X, SM-A315X и SM-A415X.

Над этими устройствами ведется активная работа, чтобы уже в ближайшее время провести их презентацию и начать продажи.

В отличие от предшественников у смартфонов будет увеличенный объём встроенной памяти.

Например, некоторые смартфоны Galaxy A получат объем 128 ГБ, а у большинства моделей в базовых конфигурациях будет 64 ГБ памяти минимум, тогда как для предшественников было 32 ГБ.

Помимо вышеупомянутых моделей ожидается появление и других новинок в линейке, в частности речь идет о необычных Galaxy A51 и A71.

Презентация первых смартфонов линейки может состояться уже в декабре.