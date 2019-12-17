Samsung разрабатывает 144 Мп мобильную камеру

В Samsung считают, что много мегапикселей в мобильной камере не бывает, и компания уже нацелена на выпуск 144 Мп модуля для смартфонов.

У корейского производителя есть 108 Мп датчик, который уже успешно применяется в Xiaomi Mi Note 10. Также такой сенсор будет устанавливаться в Galaxy S11, который представят 18 февраля.

144 Мп датчик создадут с FinFET-транзисторами, пишет в «твиттере» инсайдер Ice universe.

Подробностей про новый модуль для мобильной камеры пока нет, также пока неизвестно, когда сенсор будет представлен.

Но первым его скорее всего получат китайские производители, ведь Samsung никогда не спешит первой применять передовые камеры в своих смартфонах.