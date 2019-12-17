Samsung презентовала бюджетный Galaxy A01 с 8/128 ГБ памяти

Компания Samsung под конец года проводит презентации новых смартфонов линейки Galaxy A.

Ранее были представлены модели A51 и A71, а теперь дебютировал бюджетный аппарат, но его особенностью стал показатель оперативной и встроенной памяти.

В модели будут устанавливать 6 или 8 ГБ ОЗУ! Новинка получила название Samsung Galaxy A01 и 5,7-дюймовый экран типа Infinity-V. Его разрешение будет HD+.

Фронтальная камера в смартфоне получила разрешение 5 Мп, а основная камера имеет два модуля разрешением 13 Мп (F2.2) и 2 Мп (F2.4).

Работает аппарат на восьмиядерном процессоре Quad 1.95 ГГц + Quad 1.45 ГГц. Объем встроенной памяти составит 128 ГБ.

За автономную работу нового Samsung Galaxy A01 будет отвечать аккумулятор на 3 000 мАч. О стоимости новой модели в компании не сообщили, также не была объявлена дата продаж.

Габариты смартфона составят: 146,3×70,86×8,34 мм. Цветовая гамма будет представлена черным, синим и красным вариантами корпуса.