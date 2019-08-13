Samsung представит смартфон с графеновой батареей в 2020 или 2021 году

Samsung в 2020 или 2021 году намерена выпустить как минимум один смартфон в графеновым аккумулятором, а это позволит очень быстро заряжать батарею до 100%.

По данным авторитетного инсайдера Эвана Бласса, корейская компания намерена выпускать смартфоны с графеновыми батареями, которые способны заряжаться до 100% всего за 30 минут.

В целом новый тип батарей со временем сменит обычные литий-ионные аккумуляторы. К тому же графен позволит создавать более ёмкие и тонкие батареи с увеличенным сроком службы.

Ранее сообщали, что графеновый аккумулятор от корейской компании дебютирует в Samsung Galaxy Note 10, причем источники утверждали, что Samsung еще в 2018 году закончила разработку такого типа батарей.

Но видимо в корейской компании не удовлетворены результатом работы разработки, что привело к переносу выхода устройств с графеновым аккумулятором.