Samsung отказалась от 3,5 мм разъема в новом Galaxy Note10

Уже 7 августа состоится официальная презентация нового фаблета Galaxy Note10 и его «плюс» версии.



О новинках уже известно многое, а сегодня еще выяснилось, что модели не получат обычного 3,5 мм разъема для наушников.

Доказательством тому служит тот факт, что в коробке с устройством будет переходник, изображения которого уже появились в Сети.

Ранее уже были слухи об отказе от такого разъема, но теперь они подтвердились. Есть данные, что в дальнейшем этот разъём будет отсутствовать и в других моделях смартфонов.

Напомним, что Galaxy Note10 будет представлен обычной и увеличенной версией Note10+. На некоторых рынках модель будет представлена в версии с поддержкой сетей пятого поколения.

Работать новинки в зависимости от рынка будет на процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9825. Оперативной памяти будет от 8 ГБ, а встроенной – от 256 ГБ.

Отличаться обычная от старшей версии будут диагональю экрана — 6,3 дюйма против 6,8, аккумулятором – 3 500 мАч против 4 300 мАч, зарядкой – 25 и 45 Вт, а также разными датчиками основной камеры.