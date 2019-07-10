Samsung Galaxy Note10 показали на рекламных изображениях

7 августа, как известно, состоится презентация новых Galaxy Note10 и Note10+, и естественно компания готовит рекламные материалы.

Накануне производитель опубликовал видеоролик, которым анонсировал официальную дату дебюта, а также заявил, что Samsung Galaxy Note10 может заменить сразу несколько устройств.

При этом сегодня компания допустила утечку и рекламные изображения оказались в распоряжении зарубежного инсайдера.

Благодаря этим изображениям стало известно, как будут выглядеть смартфоны. Также инсайдер сообщил, что предварительная стоимость обычной версии фаблета составит 1 100 долларов минимум.