Рынок премиум-смартфонов рухнул на 8% из-за обвала продаж iPhone

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Рынок премиум-смартфонов рухнул на 8% из-за обвала продаж iPhone

19.06.2019 22:09

Специалисты компании Counterpoint Research опубликовали данные по продажам смартфонов премиального сегмента за первый квартал этого года.
Оказалось, что рынок премиум-смартфонов рухнул на 8% из-за обвала продаж Apple. Эта компания хоть и остается лидеров в таком сегменте, но ее продажи сократились сразу на 20% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Аналитики отмечают, что к премиальному сегменту в данном случае они отнесли устройства стоимостью более 400 долларов.

Что касается продаж по сегменту в целом, то они просели на 8%, причем отмечается, что в данном случае речь идет не о снижении популярности смартфонов в целом, а о существенном падении спроса на iPhone.

В результате Apple заняла 47% доли рынка, а на втором и третьем месте по показателю оказались Samsung (25%) и Huawei (16%). В первой пятерке с долей по два процента оказались OnePlus и Google.

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