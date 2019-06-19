Рынок премиум-смартфонов рухнул на 8% из-за обвала продаж iPhone

Специалисты компании Counterpoint Research опубликовали данные по продажам смартфонов премиального сегмента за первый квартал этого года.

Оказалось, что рынок премиум-смартфонов рухнул на 8% из-за обвала продаж Apple. Эта компания хоть и остается лидеров в таком сегменте, но ее продажи сократились сразу на 20% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Аналитики отмечают, что к премиальному сегменту в данном случае они отнесли устройства стоимостью более 400 долларов.

Что касается продаж по сегменту в целом, то они просели на 8%, причем отмечается, что в данном случае речь идет не о снижении популярности смартфонов в целом, а о существенном падении спроса на iPhone.

В результате Apple заняла 47% доли рынка, а на втором и третьем месте по показателю оказались Samsung (25%) и Huawei (16%). В первой пятерке с долей по два процента оказались OnePlus и Google.