Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Все версии будут отличаться объёмом памяти, а еще каждый смартфон получит три варианта окраса задней панели.

Как сообщил зарубежный источник, Redmi Note 8 в базовой конфигурации будет оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также предложат версии 6/64 и 6/128 ГБ. Старшая модель будет доступна в версии 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ.

Также были упоминания о варианте с 12 ГБ оперативной памяти, но вероятно это будет вариант ограниченной серии.

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.