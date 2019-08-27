Realme XT с камерой на 64-Мп предстал на официальном рендере

Realme XT с камерой на 64-Мп предстал на официальном рендере27.08.2019 23:13
Презентация этого смартфона состоится в следующем месяце и это единственная официальная информация.
Остальные данные и характеристики смартфона представили инсайдеры, а вот дизайн был подтверждён самой компанией, которая опубликовала официальный постер.
Новинке Realme XT приписывают 6,4-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED.
Фронтальная камера будет с модулем на 16 Мп, а вот основная камера получит четыре датчика, где главный будет разрешением 64 Мп.
Что касается процессора, то им может оказаться Snapdragon 712. Оперативной памяти в модели предложат 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.
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