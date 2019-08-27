Realme XT с камерой на 64-Мп предстал на официальном рендере

Презентация этого смартфона состоится в следующем месяце и это единственная официальная информация.



Остальные данные и характеристики смартфона представили инсайдеры, а вот дизайн был подтверждён самой компанией, которая опубликовала официальный постер.

Новинке Realme XT приписывают 6,4-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED.

Фронтальная камера будет с модулем на 16 Мп, а вот основная камера получит четыре датчика, где главный будет разрешением 64 Мп.

Что касается процессора, то им может оказаться Snapdragon 712. Оперативной памяти в модели предложат 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.