Realme X2 Pro с 64-Мп камерой появился в продаже в Европе13.11.2019 09:38
Китайская компания запустила европейские продажи нового флагманского смартфона, представленного еще в начале октября.
Более подробно о новинке «Астера» сообщала ранее. Realme X2 Pro с 64-Мп камерой появился в продаже в Европе, а точнее он стал доступен для заказа на официальном сайте.
Как сообщают в компании, доставка будет осуществляться в Испанию, Бельгию, Францию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Португалию и Великобританию.
Для европейских клиентов смартфон предлагают в цвете Neptune Blue и Lunar White, а также в трех конфигурациях.
Стоимость Realme X2 Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 399 евро. Конфигурация 8/128 ГБ получила ценник 449 евро, а за вариант 12/256 ГБ попросят 499 евро.
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