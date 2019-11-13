Китайская компания запустила европейские продажи нового флагманского смартфона, представленного еще в начале октября.

Более подробно о новинке «Астера» сообщала ранее. Realme X2 Pro с 64-Мп камерой появился в продаже в Европе, а точнее он стал доступен для заказа на официальном сайте.

Как сообщают в компании, доставка будет осуществляться в Испанию, Бельгию, Францию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Португалию и Великобританию.

Для европейских клиентов смартфон предлагают в цвете Neptune Blue и Lunar White, а также в трех конфигурациях.

Стоимость Realme X2 Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 399 евро. Конфигурация 8/128 ГБ получила ценник 449 евро, а за вариант 12/256 ГБ попросят 499 евро.