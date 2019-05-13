Realme анонсировал дебют смартфона Realme X на 15 мая

Сегодня бренд Realme официально анонсировал скорую презентацию своего нового флагманского смартфона Realme X. Анонс сопровождался тизерным изображением и сообщением, что презентация состоится 15 мая.

Дебют будет проходить в рамках специального мероприятия, организованного на территории Китая. Тизер показывает, что новинка будет представлена на рынке в двух градиентных цветах, а также со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Помимо этого в смартфоне будет выдвижная камера, а экран получил диагональ 6,5 дюйма с разрешением 1080 х 2340 точек.

Селфи камера будет с модулем на 16 Мп, а основная камера получит основной датчик на 48 Мп, а также будет модуль на 5 Мп.

Работать модель будет на процессоре Snapdragon 710. Вместе с Realme X 15 мая состоится дебют и смартфона Realme X Youth Edition, а он является новым исполнением Realme 3 Pro.