Разработчики выпустили бета-версию браузера Vivaldi для Android

Преемник старой версии браузера Opera появился для смартфонов под управлением Android.

Разработчики браузера Vivaldi выпустили бета-версию мобильной версии Vivaldi.

В ней добавили большое количество дополнений, среди которых стартовая страница с дополнительными ярлыками для быстрого доступа, и кнопка позволяющая пользователю облегчить ввод в адресной строке.

Также разработчики Vivaldi в бета-версии мобильной версии внесли функцию заметок с синхронизацией настольной версии браузера.

Помимо этого добавили возможность выполнения скриншота как целиком экрана, так и области открытой интернет-страницы.

Добавили в бета-версию и привычные функции, а среди них режим инкогнито, полная синхронизация и режим упрощённого просмотра страниц.