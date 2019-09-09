Разработчики выпустили бета-версию браузера Vivaldi для Android

Разработчики выпустили бета-версию браузера Vivaldi для Android09.09.2019 19:14
Преемник старой версии браузера Opera появился для смартфонов под управлением Android.
Разработчики браузера Vivaldi выпустили бета-версию мобильной версии Vivaldi.
В ней добавили большое количество дополнений, среди которых стартовая страница с дополнительными ярлыками для быстрого доступа, и кнопка позволяющая пользователю облегчить ввод в адресной строке.
Также разработчики Vivaldi в бета-версии мобильной версии внесли функцию заметок с синхронизацией настольной версии браузера.
Помимо этого добавили возможность выполнения скриншота как целиком экрана, так и области открытой интернет-страницы.
Добавили в бета-версию и привычные функции, а среди них режим инкогнито, полная синхронизация и режим упрощённого просмотра страниц.
Просмотры:Метки: Vivaldi