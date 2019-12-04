Раскрыты основные характеристики смартфона Huawei Nova 6 SE

Ожидается, что презентация нового смартфона Huawei Nova 6 SE, а также моделей линейки Huawei Nova 6 и Nova 6 5G, состоится 5 декабря.

Накануне презентации появились основные характеристики модели Nova 6 SE. Смартфону приписывают более простые характеристики в сравнении со старшими моделями.

Так, в аппарате предложат процессор Kirin 810, а емкость аккумулятора составит 4 200 мАч с поддержкой 40-ватной проводной зарядки.

Экран получит диагональ 6,4 дюйма, а сканер отпечатков пальцев расположат на корпусе сбоку.

Фронтальная камера новинки получит разрешение 16 Мп, а в основной камере появятся датчики 48, 8, 2 и 2 Мп.