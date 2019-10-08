Достаточно полные характеристики еще непредставленного смартфона появились на сайте TENAA.



Так были раскрыты официальные характеристики Realme X2 Pro с 64-Мп камерой, который позиционируется, как конкурент топовым аппаратам от Xiaomi.

Официальная презентация новой модели состоится только 15 октября, но о ней известно практически все. Итак, основной для смартфона стал топовый процессор Snapdragon 855+.

Оперативной памяти предложат от 6 до 12 ГБ, а встроенной будет от 64 до 256 ГБ. Экран аппарата получил диагональ 6,5 дюйма с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 90 Гц.

Из особенностей стоит отметить два аккумулятора с емкостью по 1950 мАч в каждом. Основная камера имеет четыре модуля, разрешение которых составляет 64, 13, 8 и 2 Мп.

Для селфи предложат 16-мегапиксельную камеру. Работать Realme X2 Pro будет под управлением ОС Android 9 Pie. Его габариты составили: 161×75,7×8,7 мм, вес – 199 г.

Примеры снимков на камеру Realme X2 Pro .