Раскрыты новые подробности Samsung Galaxy S11 со 100-кратным зумом

Чем ближе к дате анонса нового флагманского смартфона, тем больше инсайдеры узнают новых данных.

Ранее уже сообщалось, что флагманская линейка буде представлена в феврале будущего года, причем называют дату 11 февраля. Сегодня стали известны новые данные о камере аппарата и ее возможностях.

Еще после презентации актуального поколения флагмана, инсайдеры заявляли, что камера Samsung Galaxy S11 будет революционной.

Итак, в основной камере с названием Space Zoom предложат четыре модуля и датчик ToF. Главный датчик получит разрешение 108 Мп, а телефотомодуль будет разрешением 48 Мп.

В камере будет реализован 10-кратный зум без потери качества и 100-кратный гибридный зум и в последнем случае будет реализована функция Space Zoom.

Она позволит создавать видео в разрешении 8 К при скорости 30 кадров в секунду. Что касается других данных, то Galaxy S11+ будет оснащен 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц.

Дисплей выполнят по технологии AMOLED, а рамки вокруг него будут очень тонкими. Также аппараты будут оснащены топовым процессором, поддержкой сетей пятого поколения и получат зарядку на 25 Вт.