Раскрыты новые подробности Samsung Galaxy S11 со 100-кратным зумом

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.76 EUR/RUB: 70.31 BTC/USD: 7142.58

26 декабря : вторник

ТОП новости

Интервью

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Раскрыты новые подробности Samsung Galaxy S11 со 100-кратным зумом

26.11.2019 17:05

Чем ближе к дате анонса нового флагманского смартфона, тем больше инсайдеры узнают новых данных.
Ранее уже сообщалось, что флагманская линейка буде представлена в феврале будущего года, причем называют дату 11 февраля. Сегодня стали известны новые данные о камере аппарата и ее возможностях.

Еще после презентации актуального поколения флагмана, инсайдеры заявляли, что камера Samsung Galaxy S11 будет революционной.

Итак, в основной камере с названием Space Zoom предложат четыре модуля и датчик ToF. Главный датчик получит разрешение 108 Мп, а телефотомодуль будет разрешением 48 Мп.

В камере будет реализован 10-кратный зум без потери качества и 100-кратный гибридный зум и в последнем случае будет реализована функция Space Zoom.

Она позволит создавать видео в разрешении 8 К при скорости 30 кадров в секунду. Что касается других данных, то Galaxy S11+ будет оснащен 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц.

Дисплей выполнят по технологии AMOLED, а рамки вокруг него будут очень тонкими. Также аппараты будут оснащены топовым процессором, поддержкой сетей пятого поколения и получат зарядку на 25 Вт.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги