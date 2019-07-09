Процессор Snapdragon 215 от Qualcomm сделает дешевые смартфоны быстрее

Qualcomm готовит новую платформу для очень дешевых смартфонов, которая придет на смену чипу Snapdragon 212. По заявлению компании, новый процессор станет на 50% производительнее предшественника.

Новый чип Snapdragon 215 будет доступен в аппаратах с ценником до 120 долларов. Он поддерживает дисплеи HD+, 13 Мп камеры и съёмку видео в разрешении до Full HD.

Новый процессор будет 64-разрядным. Всех его спецификаций пока нет, но уже известно, что в нем будет графика Adreno 308 с приростом производительности на 28% в сравнении с графическим ускорителем процессором Snapdragon 212.

Также Snapdragon 215 будет поддерживать модем LTE Cat4, две SIM-карты и NFC.