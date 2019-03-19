Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети

Компания Apple начала разработку первого смартфона за пару лет до 2007 года, причем о разработке аппарата тогда ничего не сообщалось.

Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

Вот такой прототип и оказался в распоряжении журналистов The Verge, которые и сделали его фотографии. Несмотря на то, что устройство имело вид большой платы, на нем уже можно было создавать приложения, а также проводить тестирование основных функций.

Вид платы прототип имел для того, чтобы в случае утечки информации не был раньше времени рассекречен дизайн.

Более того, инженерные образцы никуда не девают, ведь они представляют собой громадную ценность для хакеров, которым с такими прототипами существенно легче вести поиск уязвимости в операционной системе.