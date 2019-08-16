Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфона Nokia 6.2

В сети появились качественные изображения нового смартфона в чехле, которые показывают, каким будет грядущий смартфон Nokia 6.2.

Его официальная презентация будет проходить в начале следующего месяца на выставке в Берлине, но до дебюта производителем чехлов раскрыл дизайн смартфона Nokia 6.2.

Так, оказалось, что модель будет иметь вырез под фронтальную камеру в левом верхнем углу, а на задней панели расположится двойная основная камера.

Сканер отпечатков пальцев также находится на задней панели. По предварительным данным, новинка будет иметь 6,2-дюймовый экран, процессор Snapdragon 632, четыре или шесть гигабайт оперативной памяти, а также 64 гигабайта встроенной памяти. Аккумулятор предложат на 3 300 мАч.