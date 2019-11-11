В Сети появились первые подробности о новом смартфоне, который придет на смену Samsung Galaxy M40.

По предварительной информации, он получит название Galaxy M40s или Galaxy M50, а также в нем будет установлен более мощный процессор.

Как сообщил инсайдер, преемник Samsung Galaxy M40 получит процессор Snapdragon 712.

Также отличаться он будет более емкой батареей, экраном AMOLED с вырезом под фронтальную камеру, а также его оснастят модулем NFC.

Предварительная стоимость новинки составит порядка 300 долларов. Возможно модель будет представлена уже в этом месяце на территории Индии.