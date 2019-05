Представлены бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Накануне компания Google провела пресс-конференцию, в рамках которой были представлены удешевленные флагманские модели Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Там же компания представила и следующую версию операционной системы Android.



Google Pixel 3a и Pixel 3a XL уже предлагаются для покупки в США, где Pixel 3a оценили в 400 долларов минимум, а Pixel 3a XL стоит 480 долларов.

В целом эти модели одинаковые, но отличаются диагональю экрана, а еще в них установлены те же камеры, что и во флагманских Pixel 3.

Модель Pixel 3a оснащена 5,6-дюймовым экраном OLED, разрешение которого составляет 2220×1080 точек.

Его дизайн повторяет обычную версию флагмана, но отличается пластиковой крышкой, которая имеет специальную текстуру.

Pixel 3a XL во всем повторяет первую модель, но отличается шестидюймовым экраном. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 670, получили по 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, при этом в ни отсутствует слот для microSD, но появился обычный разъем для наушников.

Основная камера имеет разрешение 12,2 Мп с поддержкой режима Night Sight.

Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19 pic.twitter.com/1KKB2m3PJc

— Made by Google (@madebygoogle) 7 мая 2019 г.