Представлены бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.22 EUR/RUB: 73.08 BTC/USD: 5829.5

8 июня : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Представлены бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

08.05.2019 11:11

Накануне компания Google провела пресс-конференцию, в рамках которой были представлены удешевленные флагманские модели Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Там же компания представила и следующую версию операционной системы Android.


Google Pixel 3a и Pixel 3a XL уже предлагаются для покупки в США, где Pixel 3a оценили в 400 долларов минимум, а Pixel 3a XL стоит 480 долларов.

В целом эти модели одинаковые, но отличаются диагональю экрана, а еще в них установлены те же камеры, что и во флагманских Pixel 3.

Модель Pixel 3a оснащена 5,6-дюймовым экраном OLED, разрешение которого составляет 2220×1080 точек.

Его дизайн повторяет обычную версию флагмана, но отличается пластиковой крышкой, которая имеет специальную текстуру.

Pixel 3a XL во всем повторяет первую модель, но отличается шестидюймовым экраном. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 670, получили по 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, при этом в ни отсутствует слот для microSD, но появился обычный разъем для наушников.

Основная камера имеет разрешение 12,2 Мп с поддержкой режима Night Sight.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги