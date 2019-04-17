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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Представлен бюджетный смартфон Ulefone Note 7 с тройной камерой

17.04.2019 18:12

Компания Ulefone провела презентацию нового недорого смартфона с несильно яркими характеристиками в целом, но при этом с тройной камерой.

Иными словами, производитель решил создать нечто подобное на смартфоны Redmi Note 7 и Note 7 Pro, хотя характеристики новинки будут уступать вышеупомянутым моделям.

Ulefone Note 7 оснащен процессором MediaTek MT6580, имеет всего 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, а его автономность обеспечивает батарея на 3 500 мАч.

Экран новинки имеет диагональ 6,1 дюйма с разрешением 1280 х 600 точек и вырезом под 5-мегапиксельную камеру в форме капли.

Основная камера получила три модуля на 8, 2 и 2 Мп, в главном из которых диафрагма будет F/1,8. Предварительная стоимость Ulefone Note 7 составит около 100 долларов.

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