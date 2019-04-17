Представлен бюджетный смартфон Ulefone Note 7 с тройной камерой

Компания Ulefone провела презентацию нового недорого смартфона с несильно яркими характеристиками в целом, но при этом с тройной камерой.



Иными словами, производитель решил создать нечто подобное на смартфоны Redmi Note 7 и Note 7 Pro, хотя характеристики новинки будут уступать вышеупомянутым моделям.

Ulefone Note 7 оснащен процессором MediaTek MT6580, имеет всего 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, а его автономность обеспечивает батарея на 3 500 мАч.

Экран новинки имеет диагональ 6,1 дюйма с разрешением 1280 х 600 точек и вырезом под 5-мегапиксельную камеру в форме капли.

Основная камера получила три модуля на 8, 2 и 2 Мп, в главном из которых диафрагма будет F/1,8. Предварительная стоимость Ulefone Note 7 составит около 100 долларов.