Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Компания Xiaomi 6 ноября провела презентацию новых смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

Xiaomi Mi Note 10 стал международным вариантом презентованного 5 ноября Xiaomi CC9 Pro, а Mi Note 10 Pro является его улучшенным вариантом или аналогом CC9 Pro Premium Edition.

Технически Mi Note 10 и Mi CC9 Pro идентичны, а старшая версия Mi Note 10 Pro отличается только объективами с 8 пластиковыми линзами, вместо 7 у обычной конфигурации.

Оба устройств работают под управлением Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11.

С 15 ноября Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro стартуют на испанском рынке по цене 549 евро за Mi Note 10 в версии 6/128 ГБ и 649 евро за Mi Note 10 Pro в варианте 8/256 ГБ.