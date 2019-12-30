Последний флагман 2019 года уже установил первый рекорд

26 декабря состоялась официальная презентация новых флагманских смартфонов линейки Oppo Reno 3.

Модели Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro не успели выйти на рынок, как уже установили свой первый рекорд. Как сообщили в компании, эти смартфоны пользуются отличным спросом.

Всего за несколько дней компания оформила 1.46 млн предзаказов на последние флагманы 2019 года, а этот результат и оказался рекордным.

Отмечается, что еще своеобразный рекорд смартфон установил в магазине TMall, где Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro стали лидерами по количеству заказов за год.

Эти данные актуальны по состоянию на 27 декабря, то есть по состоянию на 30 декабря объёмы заказов будут выше. Напомним, что Oppo Reno 3 оценили в 485 долларов минимум, тогда как старшая версия предлагается за 570 долларов.