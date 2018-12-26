Первый смартфон со встроенной рекламой поступил в продажу в РФ

На российском рынке начали предлагать новый дешевый смартфон, который становится первым в стране, который имеет встроенную рекламу, за счет чего и была снижена его стоимость.



В целом это бюджетный аппарат и им является Fly Life Play. У него на экране блокировки отображается реклама, которую невозможно отключить.

Смартфон получил 5,45-дюймовый экран, разрешение которого составляет 480×960 точек.

Работает он на процессоре MediaTek MT6580M, получил 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. Предлагается в нем и слот для microSD. Оценили Fly Life Play в 3 999 рублей.