Первая партия складного смартфона Royole FlexPai уже распродана

В то время как южнокорейская компания отложила продажи своего гибкого Samsung Galaxy Fold, другая малоизвестная компания уже полностью распродала первую партию своих аппаратов.

Как известно гибкий смартфон с названием Royole FlexPai стал первым в мире представленным и запущенным складным устройством в мире, ведь его презентация и запуск продаж состоялся значительно раньше, чем Galaxy Fold.

Сегодня компания Royole Technology официально сообщила, что первую партию FlexPai на площадке Tmall полностью распродали, а новая партия станет доступна для заказа с 9 мая.

Об объёме реализованных смартфоном информации нет. Напомним, что новинку оценили от 1 337 долларов за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.