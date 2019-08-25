Опубликованы «живые» фотографии смартфона Moto E6 Plus

Опубликованы «живые» фотографии смартфона Moto E6 Plus25.08.2019 19:41
Распространил живые фотографии нового смартфона известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt).
Подробностей о новом Moto E6 Plus не много, но его внешность уже рассекречена.
Судя по опубликованным снимкам в модели будет каплевидный вырез под фронтальную камеру, а основная камера получит два датчика.
Также на задней панели под логотипом будет установлен сканер отпечатков пальцев.
По предварительным данным работать аппарат будет на процессоре MediaTek Helio P22. Оперативной памяти предложат 4 ГБ.
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