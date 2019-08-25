Опубликованы «живые» фотографии смартфона Moto E6 Plus

Распространил живые фотографии нового смартфона известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt).

Подробностей о новом Moto E6 Plus не много, но его внешность уже рассекречена.

Судя по опубликованным снимкам в модели будет каплевидный вырез под фронтальную камеру, а основная камера получит два датчика.

Также на задней панели под логотипом будет установлен сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным работать аппарат будет на процессоре MediaTek Helio P22. Оперативной памяти предложат 4 ГБ.