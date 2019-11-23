Опубликованы первые «живые» изображения Xiaomi Redmi K30

Презентация этого смартфона состоится только в следующем месяце, а инсайдерам удалось раздобыть его фотографии.

Новинка Xiaomi Redmi K30 Pro будет представлена позже, чем обычный Redmi K30.

Первый уже прошел сертификацию в Китае, и уже достоверно известно, что в модели будет поддержка сетей пятого поколения, а также быстрая зарядка мощностью 30 Вт.

По предварительным данным, Redmi K30 Pro и Redmi K30 будут иметь одинаковый дизайн.

На фотографиях можно увидеть, что смартфон получил MIUI 11 и экран с частотой 120 Гц. Диагональ экрана Redmi K30 составит 6,66 дюйма, разрешение которого составит 1080×2400 точек.

Смартфон Redmi K30 будет представлен в декабре, а его старшая версия дебютирует в начале следующего года. Предварительная стоимость смартфона с 5G составит около 300 долларов.