Опубликованы первые «живые» изображения Xiaomi Redmi K30

Опубликованы первые «живые» изображения Xiaomi Redmi K3023.11.2019 10:54
Презентация этого смартфона состоится только в следующем месяце, а инсайдерам удалось раздобыть его фотографии.
Новинка Xiaomi Redmi K30 Pro будет представлена позже, чем обычный Redmi K30.
Первый уже прошел сертификацию в Китае, и уже достоверно известно, что в модели будет поддержка сетей пятого поколения, а также быстрая зарядка мощностью 30 Вт.
По предварительным данным, Redmi K30 Pro и Redmi K30 будут иметь одинаковый дизайн.
На фотографиях можно увидеть, что смартфон получил MIUI 11 и экран с частотой 120 Гц. Диагональ экрана Redmi K30 составит 6,66 дюйма, разрешение которого составит 1080×2400 точек.
Смартфон Redmi K30 будет представлен в декабре, а его старшая версия дебютирует в начале следующего года. Предварительная стоимость смартфона с 5G составит около 300 долларов.
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