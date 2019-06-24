Опубликованы первые характеристики смартфона Honor 9X

Опубликованы первые характеристики смартфона Honor 9X24.06.2019 20:48
Зарубежный инсайдер под ником RODENT950 опубликовал первые данные о готовящемся к выходу новом смартфоне Honor 9X.
Предшественник этой модели был представлен в сентябре и возможно его преемник также дебютирует в начале осени.
Если верить источнику, то новый Honor 9X получит увеличенный до 6,7 дюйма экран, в котором будет вырез под селфи-камеру разрешением 20 Мп.
Основная камера устройства может получить три модуля на 24, 8 и 2 Мп.
Работать Honor 9X будет на процессоре Kirin 810, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 3 750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.
В качестве операционной системы предложат Android 9 Pie с EMUI 9.
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