Опубликованы первые характеристики смартфона Honor 9X

Зарубежный инсайдер под ником RODENT950 опубликовал первые данные о готовящемся к выходу новом смартфоне Honor 9X.

Предшественник этой модели был представлен в сентябре и возможно его преемник также дебютирует в начале осени.

Если верить источнику, то новый Honor 9X получит увеличенный до 6,7 дюйма экран, в котором будет вырез под селфи-камеру разрешением 20 Мп.

Основная камера устройства может получить три модуля на 24, 8 и 2 Мп.

Работать Honor 9X будет на процессоре Kirin 810, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 3 750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.

В качестве операционной системы предложат Android 9 Pie с EMUI 9.