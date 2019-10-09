OnePlus 7T Pro McLaren Edition станет самым дорогим смартфоном OnePlus

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.87 EUR/RUB: 71.24 BTC/USD: 8229.67

9 ноября : среда

ТОП новости

Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

OnePlus 7T Pro McLaren Edition станет самым дорогим смартфоном OnePlus

09.10.2019 20:56

Уже завтра 10 октября состоится презентация нового смартфона OnePlus 7T Pro в версии, разработанной совместно с McLaren.
При этом накануне анонса источник раскрыл стоимость аппарата. Согласно полученным данным спецверсию OnePlus 7T Pro McLaren Edition оценили в 859 евро, что делает ее самой дорогой в истории компании.

Между тем, в компании сегодня распространили первые изображения со спецверсией смартфона, а также анонсировали в ней 50-ватную зарядку.

Помимо этого, эта модель будет оснащена 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К, а работает она на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Оперативной памяти в OnePlus 7T Pro McLaren Edition будет 12 ГБ, а встроенной 256 ГБ. Камера в смартфоне будет с трехкратным оптическим зумом и модулями на 48, 16 и 8 Мп, а в качестве операционной системы предложат Android 10.

OnePlus официально представила смартфон OnePlus 7T

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги