OnePlus 7T Pro McLaren Edition станет самым дорогим смартфоном OnePlus

Уже завтра 10 октября состоится презентация нового смартфона OnePlus 7T Pro в версии, разработанной совместно с McLaren.

При этом накануне анонса источник раскрыл стоимость аппарата. Согласно полученным данным спецверсию OnePlus 7T Pro McLaren Edition оценили в 859 евро, что делает ее самой дорогой в истории компании.

Между тем, в компании сегодня распространили первые изображения со спецверсией смартфона, а также анонсировали в ней 50-ватную зарядку.

Помимо этого, эта модель будет оснащена 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К, а работает она на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Оперативной памяти в OnePlus 7T Pro McLaren Edition будет 12 ГБ, а встроенной 256 ГБ. Камера в смартфоне будет с трехкратным оптическим зумом и модулями на 48, 16 и 8 Мп, а в качестве операционной системы предложат Android 10.