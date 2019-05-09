OnePlus 7 Pro показали на качественных рендерах со всех сторон09.05.2019 19:56
О новом флагманском аппарате, который станет одним из самых мощных на рынке, появляется немало сообщении каждый день.
Впрочем, ожидание поклонников уже скоро закончится, ведь уже в этом месяце флагман будет представлен официально.
Пока же OnePlus 7 Pro показали на качественных рендерах со всех сторон, где демонстрируется в том числе и выдвижной модуль камеры.
Напомним, что OnePlus 7 и его Pro-версия будут представлены уже 14 мая. Сегодня инсайдер опубликовал данные по европейской стоимости моделей, о чем «Астера» уже сообщала.
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