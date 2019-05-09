О новом флагманском аппарате, который станет одним из самых мощных на рынке, появляется немало сообщении каждый день.

Впрочем, ожидание поклонников уже скоро закончится, ведь уже в этом месяце флагман будет представлен официально.

Пока же OnePlus 7 Pro показали на качественных рендерах со всех сторон, где демонстрируется в том числе и выдвижной модуль камеры.

Напомним, что OnePlus 7 и его Pro-версия будут представлены уже 14 мая. Сегодня инсайдер опубликовал данные по европейской стоимости моделей, о чем «Астера» уже сообщала.