Первым игровым смартфоном с новым игровым процессором от Qualcomm станет Asus ROG Phone 2, о котором сегодня уже сообщалось, а еще его протестировали в Geekbench.

После этого устройства будет представлен и другой смартфон с таким же процессором, которым окажется Nubia Red Devil 3.

16 июля компания официально анонсировала свою модель, но представлена она будет позднее, чем новинка от Asus.

Таким образом, Nubia анонсировала второй игровой смартфон с Snapdragon 855 Plus.

Можно предположить, что и этот аппарат будет работать под управлением последней версии Андроида, а также он будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти.

Точная дата презентация этого игрового смартфона будет объявлена позднее.