Новый смартфон LG W10 показали на живых фотографиях

Новый смартфон LG W10 показали на живых фотографиях17.06.2019 15:56
Еще на прошлой недели появились первые упоминания о том, что компания LG готовит новую линейку смартфонов.
Модель LG W10, как ожидается, окажется начальной в линейке. Недавно источники распространили фотографии, на которых как они уверяют, запечатлен именно LG W10.
По предварительным данным, в этом аппарате будет задняя панель, выполненная из металла, а еще в смартфоне предложат основную камеру с тремя датчиками.
На задней панели расположится и сканер отпечатков пальцев. В устройстве присутствует и обычный разъем для наушников.
О дате презентации новинки информации пока нет, но предварительная стоимость уже названа – 215 долларов.
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