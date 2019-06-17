Новый смартфон LG W10 показали на живых фотографиях

Еще на прошлой недели появились первые упоминания о том, что компания LG готовит новую линейку смартфонов.

Модель LG W10, как ожидается, окажется начальной в линейке. Недавно источники распространили фотографии, на которых как они уверяют, запечатлен именно LG W10.

По предварительным данным, в этом аппарате будет задняя панель, выполненная из металла, а еще в смартфоне предложат основную камеру с тремя датчиками.

На задней панели расположится и сканер отпечатков пальцев. В устройстве присутствует и обычный разъем для наушников.

О дате презентации новинки информации пока нет, но предварительная стоимость уже названа – 215 долларов.